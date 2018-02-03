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" 50.000 dolara çıkabilir"

Son haftalarda kripto para piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. değer kaybetti, hatta 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı. Fakat Bitcoin'in 50 bin dolara çıkabileceğine dair bir açıklama geldi. Peki bu nasıl olabilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.2.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 15:24
Bitcoin 50.000 dolara çıkabilir

Wolf Of olarak bilinen , () hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Bitcoin'in değerinin tamamen düşmesinden önce 50.000 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

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LEONARDO DI CAPRIO OYNAMIŞTI

2013'te vizyona giren Para Avcısı filminde Leonardo Di Caprio tarafından canlandırılan Belfort, kripto paranın oluşturulma biçiminin "Manipülasyon için mükemmel bir fırtına" olduğunu iddia etti.

Girişimci Patrick Bet-David'in röportaj yaptığı Jordan Belfort, "BTC bir para birimi olarak kullanılmak üzere oluşturuldu ve şimdi bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. BTC artık bir para birimi olarak 20.000 veya 100 dolar için kullanışlı değil" dedi. BTC'yi kuzu postuna bürünmüş kurt olduğunu ifade etti.

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"BİR KURUŞ DAHİ YATIRMADIM"

Bununla birlikte Belfort, kripto paraya "Bir kuruş dahi" yatırmadığını vurguladı.

Jordan Belfort geçtiğimiz aylarda da yaptığı açıklamalarda, BTC'yi bir aldatmaca olarak gördüğünü ifade etmişti.

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