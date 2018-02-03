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5 günde yüzde 34 değer kaybetti

'in son 5 gündeki kayıpları yüzde 34'ü geçerken, piyasa değerinde 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 10:46
Bitcoin 5 günde yüzde 34 değer kaybetti

Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. birimi 'in değeri, TSİ 15.45'te 7 bin 540 dolara kadar gerileledi ve günlük kaybı yüzde 16,3 oldu.

Son 5 gündeki kayıpları yüzde 34,6'yı bulan Bitcoin, 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı.

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20 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAYIP YAŞANDI

Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı.

Uzmanlar, Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun larda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar.

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Bitcoin 5 günde yüzde 34 değer kaybetti
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