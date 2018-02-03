Kripto paralar yarım trilyon $ eridi

Bitcoin
ile ünlenen kripto paralar yine bitcoin önderliğinde hızla eriyor. 9 bin doların da altına inen bitcoin gibi diğer para birimleri de dün bir günde yüzde 30'lara varan oranlarda değer kaybetti. Bitcoin 8 bin 200 dolar düzeyine kadar gerilerken ikinci büyük para birimi ethereum 850 dolarlara kadar düştü. Yılbaşından bu yana eriyen para birimleri piyasa değerinde toplamda yarım trilyon dolar değer kaybı yaşadı. Ocak ayının ilk haftasında 835.2 milyar dolara kadar çıkan kripto paraların dün itibarıyla piyasa değeri 391 milyar dolara geriledi. Böylece neredeyse bir ay geçmeden 44 milyar dolarlık bir erime meydana gelmiş oldu. Sadece bitcoinin piyasa değerindeki kayıp 158 milyar dolar oldu.