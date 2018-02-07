Kripto para piyasasında kayıplar 500 milyar doları aştı

Kripto para piyasa hacmi gün içindeki alımların ardından 39.4 milyar dolar günlük işlem hacmiyle 336 milyar 242 milyon dolara kadar yükseldi.

Toplam 1,514 sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicİsi Bitocin, gün içinde yüzde 1.25 düşerek 7 bin 35 dolardan işlem gördü.

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BITCOIN YÜZDE 36.6'YI OLUŞTURUYOR

Bitcoin piyasanın yüzde 36.6'sını oluştururken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi 39.4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 2.41 yükselirken, Bitcoin Cash yüzde 2.83, Ripple yüzde 0.21 ve Cardano yüzde 1.22 düştü.

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