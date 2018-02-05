Kuzey Koreli korsanlar milyarlarca Bitcoin çaldı

Güney Kore parlementosu istihbarat komitesi üyesi Kim Byun-kee, Kuzey Kore devleti (dolayısıyla Kim Jong-Un) tarafından görevlendirilen siber korsanların oltalama saldırılarıyla yüksek meblağlarda kripto para çaldığını söyledi.





Kuzey Koreli siber korsanlar zararlı bağlantılarla bezedikleri resmi görünümlü e-postaları kullanarak Güney Koreli kripto para borsalarını ve onların müşterilerini hedef alıyor.



Kim Byun-kee'nin gazeteye verdiği demece göre, Kuzey Kore devleti bu saldırılar sayesinde milyarlarca won değerinde kripto para çalmayı başardı ve saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Byun-kee, Kuzey Kore tarafından hedef alınan borsaları açıklamazken, Güney Koreli düzenleyici kuruluşların "sürekli olarak" kripto para borsalarının güvenliğini sınadıklarını ve güçlendirdiklerini söyledi.