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li korsanlar milyarlarca çaldı

, komşusu 'den gelen ve geçtiğimiz yıldan bu yana düzenlenmeye devam eden siber saldırılarla milyarlarca won değerinde kripto para çaldığını açıkladı.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 17:51
Kuzey Koreli korsanlar milyarlarca Bitcoin çaldı

parlementosu istihbarat komitesi üyesi Kim Byun-kee, devleti (dolayısıyla Kim Jong-Un) tarafından görevlendirilen siber korsanların oltalama saldırılarıyla yüksek meblağlarda kripto para çaldığını söyledi.



Kuzey Koreli siber korsanlar zararlı bağlantılarla bezedikleri resmi görünümlü e-postaları kullanarak Güney Koreli kripto para borsalarını ve onların müşterilerini hedef alıyor.

Kim Byun-kee'nin gazeteye verdiği demece göre, Kuzey Kore devleti bu saldırılar sayesinde milyarlarca won değerinde kripto para çalmayı başardı ve saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Byun-kee, Kuzey Kore tarafından hedef alınan borsaları açıklamazken, Güney Koreli düzenleyici kuruluşların "sürekli olarak" kripto para borsalarının güvenliğini sınadıklarını ve güçlendirdiklerini söyledi.

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Kuzey Koreli korsanlar milyarlarca Bitcoin çaldı
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