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Samsung Galaxy S9 Plus'ın maliyeti belli oldu

Samsung'un üst seviye telefonu Galaxy S9 Plus ne kadar mal ediliyor? Galaxy Note 8'den ne kadar pahalı?

EMRE ÇETİNKAYA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 18:13
Samsung Galaxy S9 Plus'ın maliyeti belli oldu

Samsung yeni telefonları Galaxy S9+ ve Galaxy S9'u yavaş yavaş piyasa sunuyor. Telefonların Türkiye fiyatlarını ise biliyoruz. Galaxy S9 fiyatı 64 GB sürüm için 4.599 TL olarak belirlenmişken, 64 GB Galaxy S9 Plus'ın fiyatı ise 5.199 TL. Peki bu fiyatlarla satılacak olan telefonları bileşen ücretleri ve toplam maliyetleri ne kadar?

GALAXY S9+ MALİYETİ

Yeni Galaxy S9+ modeli için yapılan bileşen analizlerine göre, telefon 379 dolara mal ediliyor. Tabii ki bunlar sadece telefonun bileşen ücretlerinin toplamı. Yani Ar-Ge ve reklam vs. harcamaları bu maliyete dahil değil.

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Diğer taraftan bir karşılaştırma için, aynı metotla yapılan araştırmada, Galaxy Note 8'in ise 369 dolara mal edildiğini görüyoruz. iPhone X ise 389.5 dolara mal ediliyor.

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Samsung Galaxy S9 Plus'ın maliyeti belli oldu
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