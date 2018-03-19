Youtube izlenmeleri nasıl artıyor? Hile yapılıyor mu?

Youtube günümüzde birçok kişi için ciddi bir gelir kapısı haline gelmiş durumda. İşini iyi yapan insanlar Youtube'da ciddi anlamda para kazanıyor. Bununla birlikte insanlar Youtube izlenme sayılarının nasıl arttığını merak ediyorlar. Yani şimdi birisi devamlı olarak bir video sayfasını yenileyerek bu izlenme sayılarını arttırabilir mi? Ya da Youtube'un sayacını hile yardımıyla kandırmanın yolu var mı?

İsterseniz şimdi bu tarz soruları cevaplamaya başlayalım.

Öncelikle şunu bilmekte fayda var; Hiçbir zaman Youtube'un video izlenme sayılarını hesapladığı algoritması şeffaf olmadı. Yani daha anlaşılabilir söylemek gerekirse, Youtube bu tarz bilgileri detaylı olarak paylaşmadı, paylaşmaz. Ancak burada bu konuyla ilgili bildiğimiz birkaç önemli şey var.

YOUTUBE'TAN ÇALIŞANLARINA 4 SAAT LİMİTİ

1- Youtube bir izlenme sayısını kişi videoyu 30 saniyenin üzerinde izlediğinde sayar.

2- Videonuz 300 görüntülemede dondurulur ve algoritma bu görüntülemelerin gerçek olup olmadığını denetler.

HİLE YAPILIRSA NE OLUR?

Youtube'un algoritması da diğer birçok algoritma gibi kandırılabilir. Ancak Youtube, kandırıldığının farkına çabuk varır. Yani eğer siz botlarla izlenme sayısı arttırma yoluna giderseniz, muhtemelen ilk olarak bu izlenme sayıları düşecektir, sonrasında ise kanalınız Youtube'dan engellenecektir.

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YOUTUBE İZLENME SAYINIZ ARTMIYORSA?

Belirttiğimiz gibi videonuz 300 görüntülenmede donarsa, endişelenmeyin. Youtube, videonuzu inceledikten sonra her şey yolundaysa video izlenme sayınız yeniden artmaya devam eder.