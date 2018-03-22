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kurucusu: dünyadaki tek para birimi olacak

kurucusu ve CEO'su , ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dorsey, Bitcoin'in dünyadaki tek para birimine dönüşeceğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 12:53
Twitter kurucusu: Bitcoin dünyadaki tek para birimi olacak

Bugüne kadar kripto paralara karşı sert ve mesafeli bir yaklaşım sergileyen , 'in günümüzde yaşadığı problemleri aşarak yaygın bir para birimine dönüşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Londra merkezli The Times Gazetesi'ne konuşan ve Square CEO'su Dorsey, gelecekte dünyanın ve internetin tek bir para birimi kullanmaya başlayacağını söyledi ve "Şahsen ben bunun Bitcoin olacağına inanıyorum." dedi.

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Dorsey'ye göre dünyanın tek para birimi kullanacağı zamanları görmek için en az 10 yıl beklememiz gerekecek.

Bitcoin'in henüz verimli bir para birimi olabilecek kabiliyetlere sahip olmadığına değinen Dorsey, Bitcoin'in yaygınlaşmasının blok zincirinde kat edilecek ilerlemelerden sonra mümkün olacağını belirtti.

Habertürk'e göre Dorsey, günümüzde Bitcoin işlemlerinin yavaş ve maliyetli olduğuna dikkat çekti ve yeni blok zinciri teknolojilerinin kripto paraları daha işlevsel hale getirdiğini söyledi.

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Twitter kurucusu: Bitcoin dünyadaki tek para birimi olacak
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