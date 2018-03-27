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500.000 kullanıcısına virüs tehlikesi!

için hazırlanan kötü niyetli uygulamalardan biriyle 500 binden fazla kullanıcıya virüs bulaştırılmış. Eğer siz de bu uygulamayı yüklediyseniz...

Giriş Tarihi: 27.3.2018 13:35 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 14:17
500.000 Android kullanıcısına virüs tehlikesi!

SophosLabs isimli araştırma şirket tarafından paylaşılan bir rapora göre, Google Play Store'da yer alan 7 farklı QR kod okuma uygulamasında zararlı yazılım bulunuyor. Bu QR kod uygulamalarına ek olarak, farklı bir akıllı pusula uygulamasının da yine zararlı yazılım içerdiği belirtiliyor.

Andr/HiddnAd-Aj ismi verilen casus yazılım, ilk etapta telefonda sahibinden izinsiz reklam oynatmaya başlıyor. Daha sonra telefonda virüs olabileceğine dair uyarılar vererek farklı uygulamaları indirmeye yönlendiriyor. Uygulamanın son aşamasında ise, kullanıcı tarafından girilen hemen her internet sitesinde başta zararsız gibi görünen ancak daha sonra türlü bağlantılar içeren reklamlar açarak telefonu virüs yuvası haline getiriyor.

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SophosLabs'ın raporuna göre, bu uygulamalar an itibariyle Google Play'den silindi. Ancak silinme işleminden önce, 500.000'den fazla kullanıcısının bu zararlı uygulamaları telefonuna indirdiği belirlendi. (Habertürk)

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500.000 Android kullanıcısına virüs tehlikesi!
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