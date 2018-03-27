Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Twitter'da kripto para reklamları resmen yasaklandı

'da reklamları resmen yasaklandı

İnternetteki reklamları birer birer yasaklanıyor. Bu sefer resmen da o reklamlara yasak getirdi.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 13:39
Twitter'da kripto para reklamları resmen yasaklandı

Facebook ve Google'ın ardından da reklamlarını yasakladı. Bugün başlayan yasak 30 gün içerisinde tamamen uygulamaya konulacak.

Twitter, kripto para reklam yasağının kripto para borsalarını ve cüzdanlarını da kapsayacağını açıkladı. Yalnızca belli borsalarda listelenen halka açık kripto para borsaları Twitter'a reklam verebilecek.

TWİTTER KURUCUSU: BİTCOİN DÜNYADAKİ TEK PARA BİRİMİ OLACAK

Japonya'da ise yalnızca ulusal finansal düzenleyici kurumla birlikte çalışan kripto para borsaları Twitter'a reklam verebilecek.

Habertürk'e göre Google da geçtiğimiz ay benzer bir yasağı uygulamaya koyacağını duyurmuştu. Finansal servisler politikasını güncelleyen şirket, Twitter'dan farklı olarak kripto paralara dair yatırım tavsiyelerinin de reklamlarını yasaklamıştı.

KRİPTO PARA KORSANLIĞI 2017'NİN SON ÇEYREĞİNDE 85 KAT ARTTI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Twitter'da kripto para reklamları resmen yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN