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Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli yeni akıllı telefon modeli Xiaomi Mi Mix 2S'i açıkladı. Bu telefon özellikleriyle ve tasarımıyla büyük ses getirecek gibi görünüyor.

EMRE ÇETİNKAYA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 21:09 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 21:30
Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

, Çin'in Şangay bölgesinde gerçekleşen bir medya etkinliğinde, 2018'deki ilk amiral gemisi modelini piyasaya sundu. Mi Mix 2S modeli önceki yıl tanıtılan Mi Mix 2 ile aynı tasarım diline sahip. Tasarımın dışında telefonda Qualcomm'un en yeni 10nm Snapdragon 845 yonga seti bulunurken, arka tarafta ise bir çift kamera bulunuyor.

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Genel anlamda telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde;

İşletim sistemiAndroid 8.0 Oreo tabanlı MIUI 9.5
Ekran5.99-inç 18:9 IPS LCD 2160 x 1080
Gorilla Glass 4
403ppi piksel yoğunluğu
Yonga setiSekiz çekirdek Qualcomm Snapdragon 845
Dört Kryo 385 cores up to 2.80GHz
Dört Kryo 385 cores at 1.70GHz
10nm
GPUAdreno 630
RAM6GB/8GB LPDDR4X
Dahili hafıza64GB/128GB/256GB UFS 2.1
Genişletilir HafızaNo
Batarya3400mAh
ŞarjUSB-C
Quick Charge 3.0 (9V/2A)
Kablosuz Şarj
Suya dayanıklılıkHayır
Arka kamera12MP f/1.8 1.4-micron piksel+ 12MP f/2.4 telefoto lens
Sony IMX 363 + Samsung S5K3M3
Dual Pixel otofokus, 4K@30fps, 720p@120fps
Ön kamera5MP f/2.0 lens, 1.12-micron piksel
BağlanabilirlikWi-Fi 802.11 ac MU MIMO, 2x2 MIMO
NFC, LTE with VoLTE, Bluetooth 5.0
GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou
GüvenlikParmak izi sensörü
SIMDual Nano SIM
LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18
19/20/25/26/27/28/29/30/34/38/39/40/41
Ölçüler150.9 x 74.9 x 8.1mm
Ağırlık191g
RenklerSiyah, Beyaz

Mi Mix 2S'in 6GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modeli bu hafta itibarıyla 530 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model ise 575 dolar fiyat etiketiyle gelecek. Son olarak 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip model, 640 dolar fiyatla satışa çıkacak.

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Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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