Xiaomi Mi Mix 2S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, Çin'in Şangay bölgesinde gerçekleşen bir medya etkinliğinde, 2018'deki ilk amiral gemisi modelini piyasaya sundu. Mi Mix 2S modeli önceki yıl tanıtılan Mi Mix 2 ile aynı tasarım diline sahip. Tasarımın dışında telefonda Qualcomm'un en yeni 10nm Snapdragon 845 yonga seti bulunurken, arka tarafta ise bir çift kamera bulunuyor.XİAOMİ MIUI 9.5 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TELEFONLAR LİSTESİ - HANGİ XİAOMİ CİHAZLARA MIUI 9.5 GELECEK? TAM OLARAK NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Genel anlamda telefonun teknik özellikleri ise şu şekilde;
|İşletim sistemi
|Android 8.0 Oreo tabanlı MIUI 9.5
|Ekran
|5.99-inç 18:9 IPS LCD 2160 x 1080
Gorilla Glass 4
403ppi piksel yoğunluğu
|Yonga seti
|Sekiz çekirdek Qualcomm Snapdragon 845
Dört Kryo 385 cores up to 2.80GHz
Dört Kryo 385 cores at 1.70GHz
10nm
|GPU
|Adreno 630
|RAM
|6GB/8GB LPDDR4X
|Dahili hafıza
|64GB/128GB/256GB UFS 2.1
|Genişletilir Hafıza
|No
|Batarya
|3400mAh
|Şarj
|USB-C
Quick Charge 3.0 (9V/2A)
Kablosuz Şarj
|Suya dayanıklılık
|Hayır
|Arka kamera
|12MP f/1.8 1.4-micron piksel+ 12MP f/2.4 telefoto lens
Sony IMX 363 + Samsung S5K3M3
Dual Pixel otofokus, 4K@30fps, 720p@120fps
|Ön kamera
|5MP f/2.0 lens, 1.12-micron piksel
|Bağlanabilirlik
|Wi-Fi 802.11 ac MU MIMO, 2x2 MIMO
NFC, LTE with VoLTE, Bluetooth 5.0
GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou
|Güvenlik
|Parmak izi sensörü
|SIM
|Dual Nano SIM
|Ağ
|LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18
19/20/25/26/27/28/29/30/34/38/39/40/41
|Ölçüler
|150.9 x 74.9 x 8.1mm
|Ağırlık
|191g
|Renkler
|Siyah, Beyaz
Mi Mix 2S'in 6GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip modeli bu hafta itibarıyla 530 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip model ise 575 dolar fiyat etiketiyle gelecek. Son olarak 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip model, 640 dolar fiyatla satışa çıkacak.