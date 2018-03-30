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Bu ları kullanılmaz hale getiriyor!

telefonların başına yeni bir bela oldu. Üstelik bu zararlı yazılım telefona donanımsal hasar verip, kullanılmaz hale getirebiliyor. Peki söz konusu virüs nedir? Ne gibi güvenlik önlemleri almak gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 30.3.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 16:10
Bu virüs akıllı telefonları kullanılmaz hale getiriyor!

HackRead sitesinin haberine göre Trend Micro'daki güvenlik araştırmacıları Monero madenciliği i geliştirilmiş bir keşfetti. Üstelik bu virüs kendini sahte güncellemesi olarak göstererek kurbanların telefonlarına bulaşıyor.

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isimli virüs, Play uygulaması gibi görünerek telefona enfekte oluyor. Kullanıcılardan cihaz yönetici olarak izin almak için sürekli olarak pop-up'lar yani açılır pencereler gösteriyor. Gerekli izin etkinleştirildikten sonra kripto para olan Monero madenciliğine başlıyor.

İşin en kötü yanı HiddenMiner telefonun işlemcisini sürekli olarak kullanıyor. İşlemcinin aralıksız kullanılması ise aşırı ısınma ve arızalara sebep olabiliyor.

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YETENEKLİ VİRÜS!

HiddenMiner anti-emülatör yetenekleriyle donatıldığı otomatik analizleri ve taramaları atlayabiliyor. Bununla birlikte kendini iyi gizliyor.

HiddenMiner'ın başlıca hedefleri arasında Çin ve 'daki kullanıcılar bulunuyor. İki ülkede üçüncü taraf uygulamalar popüler.

HIDDENMINER'A KARŞI NE GİBİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAK GEREKİYOR?

Bu virüsten korunmak için cihazınızı güncel tutun. Güvensiz üçüncü parti uygulama mağazalarından uygulama yüklemeyin. Uygulamalara verdiğiniz izinlere biraz daha dikkat edin.

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Bu virüs akıllı telefonları kullanılmaz hale getiriyor!
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