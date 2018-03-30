Bu virüs akıllı telefonları kullanılmaz hale getiriyor!

HackRead sitesinin haberine göre Trend Micro'daki güvenlik araştırmacıları Monero madenciliği için geliştirilmiş bir virüs keşfetti. Üstelik bu virüs kendini sahte Google Play güncellemesi olarak göstererek kurbanların telefonlarına bulaşıyor.

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TELEFONDA ARIZAYA SEBEP OLABİLİYOR

HiddenMiner isimli virüs, Google Play uygulaması gibi görünerek telefona enfekte oluyor. Kullanıcılardan cihaz yönetici olarak izin almak için sürekli olarak pop-up'lar yani açılır pencereler gösteriyor. Gerekli izin etkinleştirildikten sonra kripto para olan Monero madenciliğine başlıyor.

İşin en kötü yanı HiddenMiner telefonun işlemcisini sürekli olarak kullanıyor. İşlemcinin aralıksız kullanılması ise aşırı ısınma ve arızalara sebep olabiliyor.

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YETENEKLİ VİRÜS!

HiddenMiner anti-emülatör yetenekleriyle donatıldığı otomatik analizleri ve taramaları atlayabiliyor. Bununla birlikte kendini iyi gizliyor.

HiddenMiner'ın başlıca hedefleri arasında Çin ve Hindistan'daki kullanıcılar bulunuyor. İki ülkede üçüncü taraf uygulamalar popüler.

HIDDENMINER'A KARŞI NE GİBİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAK GEREKİYOR?

Bu virüsten korunmak için cihazınızı güncel tutun. Güvensiz üçüncü parti uygulama mağazalarından uygulama yüklemeyin. Uygulamalara verdiğiniz izinlere biraz daha dikkat edin.

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