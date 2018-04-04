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'a kendisine ayrımcılık uygulandığı savıyla saldırmış

Sosyal paylaşım sitesi 'un, California eyaletine bağlı kentindeki merkezine silahlı gerçekleştirdikten sonra eden saldırgan, saldırı öncesinde kişisel nde paylaştığı Youtube'un kendisine ayrımcılık uyguladığını iddia etmiş.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 12:01
Youtube'a kendisine ayrımcılık uygulandığı savıyla saldırmış

Departmanı saldırganın kimliğini olarak açıkladı. 'da yaşayan Aghdam, biri halen kritik durumda olan üç kişiyi silahla yaraladıktan sonra etmişti.

YOUTUBE SALDIRGANININ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI!

YOUTUBE'U VİDEOLARINI FİLTRELEMEKLE SUÇLAMIŞ

Aghdam, kişisel nde sosyal paylaşım platformu 'u larını leyerek görülme sayısını artırmasını engellediğini iddia etmiş ve tanınmış Youtuber Casey Neistat'ın Youtube'un konu ile ilgili bir videosunu paylaşmıştı.

YOUTUBE SALDIRISI SIRASINDA HACKERLAR İŞ BAŞINDAYDI!

Yayınladığı videolardan birinde, Youtube tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını ve filtrelendiğini belirten Aghdam, eski videolarının izlenme sayısının oldukça yüksek olduğunu ancak filtrelenme sonrasında hiç görüntülenemediğinden yakındı.

BABASI NE DEDİ?

Aghdam'ın ailesiyle görüşen Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, Aghdam'ın babası, kızının Youtube'a videoları filtrelendiği için bir süredir kızgın olduğunu söyledi.

YOUTUBE ANA MERKEZİNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

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Youtube'a kendisine ayrımcılık uygulandığı savıyla saldırmış
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