Windows 10 kullanıcılarına önemli uyarı

Windows 10'u sisteminize yükledikten sonra her şey bitmiyor: İşletim sistemini kendinize uygun bir hale getirmek için biraz uğraşmanız gerekiyor. Aşağıda yeni bir Windows 10 kurulumunun ardından minimum olarak yapmak isteyeceğiniz şeyleri sıraladık. Elbette adımların bazılarını atlayabilirsiniz, ancak en iyi deneyim için hepsine kulak vermenizi tavsiye ediliyor.

WİNDOWS 10'U GÜNCELLEYİN



En istemediğiniz zamanda karşınıza çıkabilen Windows Update'i sevmemek için birçok nedeniniz var. Creators Update ve Fall Creators Update'te yaşanan sorunlar ise sizi güncellemelerden iyice korkutmuş olabilir. Ancak sisteminizi güncel tutmanız, hata ve güvenlik onarımları açısından çok önemli.

Windows Update'e Başlat menüsünü açıp "güncelleştir" yazarak ulaşabilirsiniz.

EN SON SÜRÜCÜLERİ YÜKLEYİN



Sürücüleri güncel tutmayı önemli kılan iki sebebi var: Tüm donanım özelliklerine ulaşabilmek ve donanımın optimal performansta çalışmasını sağlamak.

GEREKLİ YAZILIMLARI YÜKLEYİN



Güvenlik yazılımları: Windows Defender hiç yoktan iyi olsa da, bir antivirüs yükleyerek daha iyi bir koruma sağlayabilirsiniz. Antivirüse ek olarak Malwarebytes'ın ücretsiz sürümünü yükleyip, sisteminizi haftada bir taramanızı öneriyoruz.

Web yazılımları: Microsoft Edge kötü bir web tarayıcısı değil ancak sahip olduğu bazı sorunlar nedeniyle günlük olarak kullanmanızı önermiyoruz. Bunun yerine yeni Firefox Quantum'u deneyebilirsiniz. Firefox'u sevmiyorsanız, Opera'yı deneyebilirsiniz. Son olarak Chrome da güçlü bir seçenek ancak Chrome'un da bazı sorunları var.

Medya yazılımları: Spotify ve Netflix'ten memnunsanız hiçbir şey yüklemenize gerek yok. Ancak müzik ve videoları indirmeyi tercih ediyorsanız, ücretsiz VLC Player'ı yenen yok. Müzik çalıcı olarak ise foobar2000 hala yeterince iyi.

Verimlilik yazılımları: Hangi programların sizi daha verimli yapacağını en iyi siz biliyorsunuz. Eposta istemcisi, ofis yazılımı, not uygulamaları, bulut depolama ve eşitleme, PDF okuyucu, arşiv açma, sistem arama yazılımları, yüklemek isteyebileceğiniz programlar arasında.

VARSAYILAN AYARLARI DEĞİŞTİRİN



Hürriyet'e göre, Windows 10'u yükledikten sonra Başlat menüsüne "varsayılan" yazarak varsayılan uygulamaları kendi tercihlerinize göre değiştirin. Bunun ardından Görev Yöneticisi'ni açıp Başlangıç sekmesine tıklayarak gereksiz başlangıç öğelerini başlangıçtan kaldırın.

Windows 10'un güç ayarları, gizlilik ayarları ve yedekleme ayarları, bakmak isteyeceğiniz diğer önemli ayarlar arasında bulunuyor.

WİNDOWS 10'UN YENİ BÜYÜK GÜNCELLEMESİ YOLDA

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