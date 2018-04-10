Yeni iPhone'da üç kamera olacak!

Economic Daily News'in haberine göre Apple, üç kameralı iPhone üstünde çalışıyor. Sözde kamerada 12 MP'lik lensler olacak. Üç kameraya sahip iPhone, 2019'da piyasaya sürülecek.

DİĞER DETAYLAR NEDİR?

Raporda kameranın 6P lens tasarımı ile 5x yakınlaştırmaya (Zoom) sahip olacağı iddia ediliyor. Ama yakınlaştırmanın optik, dijital veya hibrit mi olacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş. Mevcut iPhone 8 tek kamera ile 5x yakınlaştırma yaparken, iPhone 8 Plus ve iPhone X'te ise 2x optik yakınlaştırma ve 10x'e kadar dijital yakınlaştırma var.

Eğer bu iddialar doğruysa Apple, Huawei'nin adımlarını takip edecek demektir. Sonuç olarak Apple'ın bu konuda ne yapacağı belli olmuyor. Cupertino merkezli şirket bazen iddiaların tam tersi yönünde de kararlar alabiliyor. Bununla birlikte eylül ayında açıklanması beklenen 2018 model iPhone'ların kamerasında çok fazla değişiklik beklenmiyor.