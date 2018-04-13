Dikkat edin: Bilgisayarınızı bunlar yavaşlatıyor!

Bilgisayarların yavaşlayarak bizi çileden çıkardığı zamanlar, aslında büyük oranda geride kaldı. Ancak yavaşlık henüz tamamen tarihe karışmış değil, muhtemelen bizi bırakmaya niyeti de yok. Çünkü yavaşlığın nedeni, birçok zaman bizzat biziz.

Bu yazımızda bilgisayarınızın neden yavaşladığını bulmanıza ve sorunu çözmenize yardımcı olacağımızı umuyoruz.

1. ÇOK FAZLA PROGRAM YÜKLEMEK



Birçok kullanıcı, yeni satın aldığı bilgisayarına mümkün olduğunca çok program yüklüyor. Program yüklemekte elbette bir sorun yok ancak arka planda çalışan yazılımlar PC'nizin değerli kaynaklarını tüketebilir. Yazılım geliştiricileri, programlarına arka planda çalışan özellikler eklemeyi seviyorlar. Bu sayede programa görev çubuğunun sağ tarafından ulaşabiliyorsunuz. Ancak bu, her zaman gerekli bir işlev değil. Arka planda çalışan her uygulama bir miktar RAM kullanacaktır ve Windows'un yüklenme süresini uzatacaktır.

Program yüklerken size sistem çubuğundan erişimle ilgili bir soru sorulduğunda, işleve gerçekten ihtiyacınız yoksa hayır cevabını verin.

Başlangıçtaki programları Windows + R'ye basıp msconfig yazarak açılan pencerede Başlangıç sekmesinde yönetebilirsiniz.

2. HİÇ YENİDEN BAŞLATMAMAK



Bazı kullanıcılar bilgisayarını hiç kapatmadan kullanabiliyor. Bunu çoğu zaman bilgisayara tekrar oturduklarında onu hemen kullanmak için yapıyorlar. Ancak bilgisayarı çok nadir baştan başlatmak, yavaşlama sorunlarına yol açacaktır.

Yeniden başlatarak RAM'i boşaltmış, bellek sızıntılarını atlatmış ve Windows'un güncellemeleri yüklemesine izin vermiş olacaksınız.

Bilgisayarınızı her gün yatmadan önce kapatmanızı öneriyoruz. Böylece PC'niz sadece hızlı çalışmakla kalmayacak, elektrikten de tasarruf edeceksiniz.

3. ZARARLILARI İNDİRMEK



Bilgisayarınıza giren zararlılar, onun yavaşlamasının bir numaralı sorumlusu olabilir. Bu tür yazılımlar bazen ücretsiz programlarla gelebildiği için yükleme sırasında adımları dikkatsizce ve hızla geçmeniz, yavaşlamalara kapı açmanız demek.

Program geliştiricileri, kullanıcıların yükleme sırasında her şeye "evet" cevabını verdiğini biliyorlar. Ücretsiz yazılımlar, bunu bildiği için kurulum ekranına ek yazılımlar sıkıştırıp, bunları size farkında olmadan kabul ettirebiliyor.

İnternetten ücretsiz yazılım yüklemeden önce, başka kullanıcıların bu yazılımda herhangi bir zararlı bulup bulmadığını araştırın. Sadece güvenilir sitelerden program yükleyin ve kurulum sırasında her pencereye dikkat edin.

4. BİLGİSAYARIN BAKIMINI YAPMAMAK



Sabit diskinizin belirli bir ömrü vardır ve mekanik sabit diskler, zamanla "bozuk sektörler" oluşturmaya başlayabilirler. Disklerinizi bozuk sektörlere karşı taramak için Windows'un chkdsk aracını kullanabilirsiniz. Komut satırını yönetici haklarıyla açın ve şu komutu çalıştırın:

chkdsk c:

Diskinizde bozuk sektör varsa tarama işleminden sonra göreceksiniz.

Bunun yanında sorunlu bazı programlar, sistem dosyalarının bozulmasına yol açabilir. Bunu çözmek için yönetici haklarına sahip bir komut satırı açın ve şu komutu çalıştırın:

sfc /scannow

Sistem dosyalarınızda sorun çıkma ihtimali düşük olsa da bu kontrolü zaman zaman yapmanızda zarar yok.

5. BİLGİSAYARI İNTERNETLE KARIŞTIRMAK



İnternet bağlantısındaki yavaşlığı bilgisayarın hızıyla karıştıran birçok kullanıcı var. Ancak sorun bilgisayarınızda değil router'ınızda, VPN'de veya servis sağlayıcınızda olabilir. (Chip)

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