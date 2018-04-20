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Ebeveynler bu ya dikkat edin!

Çocuğunuzu cep telefonunda bir hesap makinası sıyla uğraşırken görmek, sonunda matematik ödevlerini ciddiye aldığını düşünmenize yol açabilir.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 12:08
Ebeveynler bu uygulamaya dikkat edin!

'de polisler, gençlerin cinsel içerikli görüntüleri hesap makinası görünümlü bir da saklayabileceğini duyurdu.

İngiltere'de yayınlanan gazetesinin teknoloji muhabiri Mark Bridge'in haberine göre (Calculator%) adlı uygulama ilk açıldığında sıradan bir hesap makinası arayüzüne ve işlevine sahip gözüküyor.

ŞİFREYİ GİRDİKTEN SONRA UYGULAMANIN EKRANI DEĞİŞİYOR!

Fakat dört haneli şifreyi girdikten sonra uygulamanın ekranı değişerek kullanıcılara daha önce buraya sakladıkları fotoğraf ve videoları görme imkanı sağlıyor.

BBC Türkçe'nin aktardıklarına göre İngiltere'nin Durham kentinin emniyet teşkilatı, yürüttükleri bir soruşturma kapsamında bu uygulamanın çocuklar tarafından fotoğraf ve videoları ailelerinden saklamak için kullanıldığını açıkladı.

AİLELER UYANIK OLMALI

Bir polis sözcüsü "Ailelerden uyanık olmalarını ve çocuklarının bu tür uygulamayı kullanmamasını teşvik etmelerini istiyoruz" dedi.

Bu açıklama üzerine gazetenin görüşlerine yer vermek istediği The Private Photos uygulamasının yazılımcıları, sorulara bir yanıt vermedi. Uygulamayı eleştirenler, Private Photos'un ve 'da çocuklara uygun olmayan içerik olarak etiketlenmesini talep ediyor.

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Ebeveynler bu uygulamaya dikkat edin!
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