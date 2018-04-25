Facebook şikayet edilen o özelliği engelledi!

Uygulamaların otomatik olarak profillerde paylaşımlar yapabilmesi, Facebook kullanıcılarının en şikayetçi oldukları konuların başında geliyordu. Cambridge Analytica skandalı sonrasında dört elle platformun eksiklerini gidermeye başlayan Facebook, uygulamaların artık bu paylaşımları yapamayacağını duyurdu.

ESKİ UYGULAMALAR VE YENİ UYGULAMALAR ARASINDAKİ FARK

Habertürk'e göre değişiklik Facebook'a yüklenecek yeni uygulamalar için bugünden itibaren devreye sokulurken, daha önce kullanıcılardan bu yönde izin almış eski uygulamalar ise 1 Ağustos tarihine kadar otomatik paylaşım izinlerini kullanmaya devam edebilecek.

Facebook, uygulama geliştiricilerinden bu özellik yerine paylaşım tuşlarına odaklanmalarını tavsiye etti.

11 yıllık platformunun en büyük değişimlerini son birkaç haftada duyuran Facebook, ayrıca bundan böyle yalnızca belli başlı önceden onaylanmış uygulamaların Facebook Live canlı video yayınları başlatabileceğini duyurdu.