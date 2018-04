Facebook skandalının göbeğindeki isim konuştu!

Psikoloji profesörü Aleksandr Kogan, parlamento ifadesi öncesinde kamuoyuna üzgün olduğunu ve basında çıkan haberlerin aksine Rusya için ajanlık yapmadığını açıkladı.

RÖPORTAJ VERDİ

Cambridge Analytica için yarattığı 'This is Your Digital Life' isimli psikoloji testi uygulamasıyla dev skandala öncülük eden Kogan, The New York Times, BuzzFeed News ve CBS gibi yayın kuruluşlarına röportaj verdi.

2014 yılında yayınlanan uygulama, kullanıcıları Facebook hesaplarına bağlanarak anket sorularını yanıtlamaya ve 4 dolar kazanmaya davet ediyordu. Anketin katılımcıları, Kogan ve ekibinin kendi profillerinin yanı sıra arkadaşlarının gizli olmayan profil verilerine de ulaşmasına izin veriyordu. Sistem toplamda 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini topladı ve bu veriler Donald Trump'ın seçim kampanyasında da çalışan Londra merkezli Cambridge Analytica'nın eline geçti.

"GERÇEKTEN ÜZGÜNÜM"

Habertürk'ün haberine göre The New York Times'a verdiği röportajda, "O zamanlar bunun normal olduğunu düşünüyordum. Şu an ise görüşlerim tamamen değişti." diyen Kogan şöyle devam etti: "Fikrimiz temelden yanlıştı. Bunun için gerçekten üzgünüm."

Kogan CBS'e verdiği mülakatta ise "Şimdi bakınca gerçekten çok çılgınca görünüyor. Bu Facebook platformunun yıllarda ana özelliğiydi; herhangi bir özel izin almanıza gerek bile yoktu. Bir geliştiriciye sahip olan herkes bunu yapabiliyordu." dedi.

"Yaptığımız şeyin Facebook'la ilişkimi yok edeceğini bilseydim, asla yapmazdım. İnsanları üzeceğini bilseydim, asla yapmazdım. O zamanlar göremediğimiz şey buydu."

GÜNAH KEÇİSİ YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

Skandalın ortaya çıkmasıyla Cambridge Analytica tarafından günah keçisi yapıldığını söyleyen Kogan, isminin lekelendiğini ve San Francisco merkezli anket girişiminin iş ortaklarını kaybettiğini açıkladı.

Cambridge Üniversitesi'nde çalışan Kogan, 2013 yılından beri Facebook üzerinden anketler yayınlıyor ve kullanıcı verilerini topluyordu. Facebook'un başkan yardımcılarından Ime Archibong, Kogan'ın aktivitelerinden haberdar olduklarını ancak Aralık 2015 yılında topladığı verileri Cambridge Analytica'ya satmasıyla sosyal ağın kullanım şartlarını ihlal ettiğini açıkladı.