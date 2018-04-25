WhatsApp'a 16 yaş sınırı geliyor

WhatsApp önümüzdeki haftalarda Avrupalı kullanıcılardan yeni kullanım şartlarını onaylamalarını isterken aynı zamanda yaşlarını da doğrulamalarını talep edecek.

Habertürk'ün haberine göre WhatsApp'ın kullanıcı yaşlarını nasıl doğrulayacağı ise bilinmiyor.

VERİ KORUMA YASASI 25 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Avrupa ülkelerinde 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan GDPR (General Data Protection Regulation - Genel Veri Koruma Yasası) isimli veri koruma yasası, teknoloji şirketlerini AB ülkelerindeki veri pratiklerini büyük ölçüde değiştirmeye zorluyor.

GDPR kapsamında Avrupalı kullanıcılar tıpkı Google'daki 'unutulma hakkı' gibi kullandıkları tüm dijital servislerdeki kişisel verilerini platformlardan silme hakkına kavuşacak.

Yasa kapsamında WhatsApp'ın Avrupa'daki yaş sınırının 16'ya çıkması beklenirken, dünyanın geri kalanında ise 13 yaş sınırının uygulanmaya devam edilmesi bekleniyor.