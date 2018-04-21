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'taki o mesaj ne anlama geliyor?

'ta bazen birilerinden mesaj gelmiş gibi görünür ve "Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." yazar. Peki bu ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 21.4.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 13:26
WhatsApp'taki o mesaj ne anlama geliyor?

'ta "Mesaj bekleniyor. Bu biraz zaman alabilir." yazısı kullanıcıların karşısına çıkınca şaşırdılar. Bazı kullanıcılar çözümü farklı yollarda ararken WhatApp bu soruna son noktayı koydu. İşte bu sorunun çözümü...

ANLAMI NE?

Habertürk'e göre, bazen size gönderilen bir mesaj yerine yukarıdaki notu görebilirsiniz. Uçtan uca şifreleme nedeniyle size mesajı gönderen kişinin telefonunun çevrimiçi olmasını ve mesajın size ulaşması için şifrelemesini beklemeniz gerekebilir. Bu genellikle siz veya sohbet ettiğiniz kişi WhatsApp'ı tekrar yüklediğinde gerçekleşir.

Bu işlemi hızlandırmak için mesajlaştığınız kişiden mesaj size ulaşana kadar WhatsApp'ı telefonunda açık tutmasını isteyebilirsiniz.

WHATSAPP'A ÖZEL BİR YENİLİK EKLENDİ WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

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WhatsApp'taki o mesaj ne anlama geliyor?
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