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üzerine elektronik cihaz basabilen üretildi

Bilim insanları, direkt üzerine elektronik cihaz basabilen düşük bütçeli üç boyutlu bir yazıcı üretti.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 15:55
Deri üzerine elektronik cihaz basabilen üç boyutlu yazıcı üretildi

'de yer alan habere göre, 'deki 'nden araştırmacılar, üzerine elektronik cihaz ya da biyolojik basabilen düşük bütçeli üç boyutlu bir yazıcı üretmeyi başardı.

BİYOLOJİK HÜCRELER BASIYOR

Araştırma ekibinin lideri , yaptığı açıklamada, "Hareketi de algılayabilen bu yeni üç boyutlu baskı teknolojisi gerçekten çok heyecan verici. Üstelik bu hafif yazıcının maliyeti 400 dolardan az. Bu yazıcı sayesinde savaş alanındaki bir asker sırt çantasından bu yazıcıyı çıkararak o an için gerekli olan elektronik bir cihazı direkt elinin üzerine bastırabilir. Mesela bir güneş pili, kimyasal ya da biyolojik ajanları tespit etmek için geçici sensörler yazdırabilir. Bu, yazıcı geleceğinin ' çakısı' gibi düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

McAlpine, bu yazıcının direkt deri üzerine biyolojik hücreler de bastığını belirterek, bu teknolojinin ciltteki yaralar ya da bozuklukların tedavisinde kullanılabileceğini kaydetti.

Bu yazıcının yaptığı şeylerin inanılmaz olduğunu dile getiren McAlpine, "Bu gerçekten çok basit bir fikir ve gelecekte önemli uygulamalar için sonsuz seçenek sunabilir." ifadelerini kullandı.

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