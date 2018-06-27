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'e harika mesafe ölçme özelliği!

servisine bugün kullanıcıların çok hoşuna gidecek bir özellik eklendi. Artık kullanıcılar evleriyle dünyanın istedikleri yerindeki yeriyle olan mesafesini ölçebilecekler.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 01:54
Google Earth'e harika mesafe ölçme özelliği!

Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle kullanıcılar, artık telefon kameralarıyla herhangi bir objenin boyunu ölçebilir hale geldi.

Google ise işi biraz daha ileri götürerek servisine yeni bir özellik eklemeyi planlıyor.

Buna göre Google Earth üzerinden kullanıcılar artık herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi ölçebilecek.

Kullanıcılar kendi evleriyle Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin arasındaki mesafeyi Google Earth üzerinden ölçebilecek.

NTV'nin haberine göre, Android cihazlara ve Chrome tarayıcısına bugün sunulan özelliğin, iOS cihazlara ilerleyen haftalarda sunulması planlanıyor.

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Google Earth'e harika mesafe ölçme özelliği!
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