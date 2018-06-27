Instagram'a video sohbet özelliği geldi - Nasıl kullanılır?

Şirket yayımladığı bir blog gönderisiyle duyurduğu yeni özellik hakkında şöyle bir açıklama yaptı: "Video sohbet size özel bir alanda gerçek zamanlı video deneyimi sunarak, o an birlikte olamadığınız arkadaşlarınızla yakın hissetmenizi sağlayacak."

iOS ve Android cihazlarda kullanılabilecek özellik, çeşitli sohbet uygulamalarının aksine bir telefon numarası olmadan da kullanılabilecek.

INSTAGRAM'DA VİDEO SOHBET NASIL YAPILIR?

Özelliği kullanmaya başlamak için Instagram uygulamasının sağ üstünde yer alan direkt mesaj kutusuna girin. Buradan istediğiniz kişiyi ya da dört kişiye kadar mesaj penceresini açın ve sağ üstteki kamera simgesine dokunun.

Bir sohbet esnasında videoyu ufaltıp Instagram uygulamasında mesajlaşmaya, fotoğraf paylaşmaya, Instagram akışınızı kontrol etmeye ya da bir hikaye göndermeye devam edebilirsiniz.

Yeni özellik ile dört kişiye kadar sohbet yapılabiliyor. Bu kullanıldığında, herkesin ekranda bir alanı oluyor, dolayısıyla sadece konuşan değil, herkes görülebiliyor.

Habertürk'ün haberine göre, bir grup mesajlaşmasında sohbet yapıldığında kamera simgesi maviye dönecek ve katılmak isteyenler kameraya dokunarak sohbete katılabilecek.

Sohbetten ayrılamk için ekranın altında yer alan ve Facetime gibi uygulamalardan aşina olduğumuz kırmızı telefon simgesine dokunmak yeterli olacak.

Sohbet isteği almak istemeyenler ise engelleme yoluyla bunu tamamen durdurabilirler. Bu ayarlarda Push bildirimler altındaki yeni video sohbet seçenekleriyle belirlenebilecek.

Instagram, Keşfet sekmesine de çeşitli yenilikler getirdi. Özelliğin görünümü değişikliğe uğramazken, yeni konular eklenerek çeşitlilik artırılmış.

Uygulamaya eklenen bir yenilik de Ariana Grande, BuzzFeed, Liza Koshy, Baby Ariel ve NBA tarafından eklenen yeni kamera efektleri oldu.

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