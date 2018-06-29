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'' yeni bir dil daha öğrendi

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk olan yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Sophia, İngilizce’den sonra Etiyopya’nın resmi dili Amharca’yı da öğrendi..

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 22:46
Robot 'Sophia' yeni bir dil daha öğrendi

Hong Kong merkezli Hanson ics şirketi tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği robot Sophia, Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanlığının girişimleriyle başkent Addis Ababa'ya getirildi.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Getahun Mekuria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel bir şirket tarafından Amharca programlanan robot 'nın ikinci dilinin Amharca olacağını belirtti.

Mekuria, "Sophia ilk defa İngilizce dışında bir dil konuşacak ve ilk defa bir robot Amharca konuşacak." ifadesini kullandı.

BAŞBAKANLA AKŞAM YEMEĞİ YİYECEK

Ülkede kaldığı süre boyunca çeşitli tanıtım organizasyonları ve fuarlara katılacak olan Sophia'nın Başbakan Abiy Ahmed ile de akşam yemeği yemesi planlanıyor.

Öte yandan, robotun ülkeye getirilirken bazı parçalarının havalimanında kaybolduğu ve bu yüzden katılacağı bazı programların aksadığı belirtiliyor.

Robot Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul edilmişti.

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Robot 'Sophia' yeni bir dil daha öğrendi
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