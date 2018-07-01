'Efsane' robot Asimo emekli oluyor

Honda'nın sevimli insansı robotu Asimo, şirket tarafından yapılan açıklamayla artık emekliye ayrıldı. Deneysel modellerinin 80'li yıllarda geliştirilmeye başlandığı Asimo'nun ilk yürüyebilen hali ise 2000 yılında görücüye çıkmıştı.

"Advanced Step in Innovative Mobility" (Yenilikçi Mobilitede İleri Adım) adından gelen Asimo, iki ayağı üzerinde yürüyebiliyor, hareket eden birden fazla nesneyi algılayabiliyor, mesafeler konusunda doğru tahminlerde bulunması, sesli komutları anlaması ve yorumlayabilmesiyle otonom olarak hareket edebiliyor oluşu en çok dikkat çeken yanlarıydı.

1.30 metre uzunluğunda ve 54 kilogram ağırlığında olan robot, 51.8 V Lityum-iyon piliyle 1 saat boyunca çalışabiliyor. Son büyük güncellemesini 2011 yılında alan Asimo, otonom hareket ve yapay zeka desteği için elden geçirilmişti.

O günden bugüne hiç bir önemli geliştirme yapılmayan robot, 18 yıllık hayatı boyunca medyaya da birçok kez konu olmuştu. İnsanların gözü önünde ilk defa 2005 yılında yürüyen Asimo, Obama ile futbol oynamış, şov gösterilerine katılmış, merdiven çıkmış ve dans bile etmişti.

Honda Asimo teknolojisi ise hasta bakımı ve ulaştırma gibi alanlarda kullanılmaya devam edilecek. Bunun yanı sıra Asimo'da kullanılan teknolojileri farklı araçlarda görmeye devam edebileceğiz. (Shiftdelete)

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