Microsoft Surface Go tanıtıldı! Microsoft'un en ucuz tableti Surface Go neler sunuyor?

Microsoft, bugün erken saatlerde Surface Go tabletini tanıttı. Surface Pro ile aynı taşarım çizgisine sahip bu uygun fiyatlı model, 10 inç'lik bir ekrana sahip ve Windows 10 işletim sistemi ile çalışıyor. Surface Go, Microsoft'un bugüne kadar ki en uygun fiyatlı Surface cihazı olarak dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatı 399 dolar.

MICROSOFT SURFACE GO'NUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Sadece 521 gram ağırlığa ve 8.3 mm kalınlığa sahip olan Surface Go oldukça hafif bir cihaz olarak karşınıza çıkıyor. 3:2 formatında 1800 × 1200 PixelSense ekrana sahip olan cihaz, direkt olarak Mi Pad ve Apple'ın iPad Air 2 gibi bütçe dostu tabletlere rakip olarak piyasaya sürülüyor.

Yeni Surface Go tablet, Microsoft Office'in kullanımı ve medya kullanımı gibi günlük işlerde performans sağlamayı amaçlıyor. Tablet uzun kapasiteli pil ömrü sunan 7. nesil Intel Pentium Gold işlemciyle çalışıyor. Microsoft, Surface Go'nun 9 saatlik pil ömrü olacağını açıkladı.

EKSTRALARLA BİRLİKTE FİYAT NE OLUYOR?

Görüntülü görüşmelerde kullanıcıları memnun edecek çözünürlüğü sunan ön kamera ise aynı zamanda yüz tanıma kilidini de destekliyor. Cihazın dik durmasını sağlayan destek standı ise dahili olarak bulunuyor. Aynı zamanda Microsoft bu cihazı ile daha çok hareket halindeki insanları hedeflerken, aynı zamanda, okul ders kitaplarını dikey modda okumak için çok uygun olduğunu da belirtiyor.

Kullanıcılar eğer Surface Stylus Pen ya da Microsoft'un kendi aydınlatmalı klavye kılıfına sahip olmak isterlerse, her bir ürün için 99 dolar daha ödemek zorunda kalacaklar. Bu da cihazın toplamda 600 dolar yani vergiler hariç 2750 TL olacağı görülüyor.

Surface Go, 10 Temmuz'da ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İtalya'da ön sipariş için sunulacak. Surface Go ilerleyen haftalarda, daha fazla pazarda da kullanılabilir olacak. (Milliyet)