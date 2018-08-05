Bilim insanları yeni geometrik şekil keşfetti

Birçok hayvanın organın bolca bulunan hücre çeşidinden birisi de epitelyal hücredir. Bu hücreler deri, damar gibi organlarda bolca bulunur. Araştırmacılar daha sonraları bu hücrelerin sirke sineğinin tükürük bezleri ve embriyosunda da bulunduğunu tespit etmişler. Biyoloji kitaplarında bu hücrelerin tipi "iki paralel yüze ve belirli sayıda paralel kenara sahip bir çeşit prizma ya da sütun" şeklinde tanımlanır.

Bilgisayar modellemesi yapan bilim adamları, epitelyal hücrelerin organların kıvrılma yerlerini oluşturmak üzere bir araya geldiklerinde, daha önce matematikçiler tarafından tanımlanmamış bir şekle büründüklerini görmüşler. Hafif eğimli iki kenarı olan ve bir köşesi kesilmiş prizma gibi görünen bu şekle bilim adamları, scutellum olarak adlandırılan bir böceğin üçgen şeklindeki toraksından esinlenerek "scutoid" adını vermişler.

Bilim adamları hücrelerin scutoid şeklini aldıklarında enerji kullanımını en aza indirgerken, stabilitelerini de maksimum düzeye yükselttiklerini görmüşler. Lehigh Üniversitesi araştırmacılarından Javier Buceta, bu tespitin yapay organ yapımında mühendislerin verimli model geliştirmelerine yardımcı olacağını ifade ediyor. Buceta ayrıca kendilerinin şanslı olduğunu belirterek, bu tarz bir araştırmada yeni bir şekle isim verme şansına hereksin sahip olmadığını söylüyor.

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