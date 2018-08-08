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dehşet verici uyarıda bulundu!

Yeryüzündeki lar sadece 2 derece daha yükselirse, beklenenin aksine bir '' değil, ’yı kasıp kavuracak bir '' başlayabilir.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:37
Bilim insanları dehşet verici uyarıda bulundu!

' Sisteminin Antroposen'deki Yörüngesi' başlıklı bir araştırmanın sonuçları, Dünyamızı hayli 'sıcak' bir geleceğin bekliyor olabileceği uyarısına neden oldu.

ÖNLENEMEZ SICAKLIK DÖNGÜSÜ OLUŞABİLİR

Çalışmaya göre yeryüzünü '' ismi verilen ve sıcaklığın yoğun hissedileceği bir dönem bekliyor olabilir. Çünkü bu araştırmada, küresel ısınmayla yeryüzü genelinde seviyesi sadece 2 derece artsa dahi, Dünya'da önlenemez bir 'Sıcaklık döngüsü' oluşabileceği belirlendi. Bu sıcaklıkta da neredeyse tamamen eriyeceğinden, deniz seviyesinde de 60 metreye kadar yükselmeler yaşanacak.

Birçok bilim insanı Dünya'nın, insan eylemlerinin gezegeni doğrudan etkilediği döneme verilen isim olan 'Antroposen' içerisinde bulunduğunu kabul ediyor.

Araştırmaya katılan önemli simlerden Kopenhag Üniversitesi bilim insanı Katherine Richardson da, 'Sera Çağı'nın başlaması durumunda geri dönüş olmayacağını bu korku senaryosuna ekledi.

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Bilim insanları dehşet verici uyarıda bulundu!
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