NASA'nın Güneş'e yolculuğu başlıyor!

NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Proje yöneticisi Nicky Fox, Parker Solar Probe'un arkasındaki bilimsel hedefleri ve teknolojiyi açıkladı. Fox "Biz Güneş'i onlarca yıl inceledik ve nihayet onun yanına gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Parker Solar Probe, 2018 yılının Ağustos ayında, Florida semalarından başlayarak, atmosferde gezintiye çıkacak. Bir otomobil büyüklüğünde olan cihaz, Güneş'in yaklaşabildiği kadar yaklaşmayı deneyecek.

The Parker Solar Probe, Güneş'e 6 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacak. Aracın bu sırada maruz kalacağı sıcaklığın ise 1300 derece olacağı belirtiliyor. Uzay aracı, daha önce hiçbir uzay aracının karşılaşmadığı ısı ve güçle savaşmak zorunda kalacak.

Parker Solar Probe, Güneş sisteminde cevabı bilinmeyen birçok sorunun yanıtını ortaya çıkarmaya çalışacak.

Araç 11 Ağustos'ta yolculuğuna başlayacak.

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