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araştırmacılar ölümlerindeki sebepleri ortaya çıkardı!

günümüzün en yaygın trendlerinden biri haline geldi. Birçok insan selfie çekiyor, fakat selfie birçok insanın hayatına da mal oldu. Son yapılan bir araştırma ise selfie yani çe adıyla özçekim yaparken hayatını kaybeden insanların ölüm nedenlerini ortaya koydu.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 15:36
Türk araştırmacılar selfie ölümlerindeki sebepleri ortaya çıkardı!

araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma çekimlerinde meydana gelen ölümlerin sebeplerini içeriyor. 2013 Aralık ayından 2017 Ocak ayına kadar medyaya yansıyan olayları kapsayan araştırmaya göre selfie yaralanmalarının çoğunluğu düşmeden, ölümler ise boğulmadan kaynaklanıyor.

SELFIE ÖLÜMLERİNİN SEBEPLERİ

Rus bir adam el bombasıyla poz vermek isterken ölmüş, 2016'da ise 'de bir turist büyük bir deniz memelisi tarafından suyun altına çekilmiş ve ölmüştü.

Dünya genelinde selfie ile ilişkili ölümlerin nedenleri şu şekilde:

Boğulma - 57
Düşme - 27
Tren sı - 18
Ateşli silah - 8
Elektrik çarpması - 7
Kamyon kazası - 7
Hayvan saldırısı - 4
Patlama - 3
Motosiklet kazası - 1
Sıcak su yanığı - 1

Bazı ülkelerde "daha güvenli selfie" kampanyaları düzenlendi. Başka bir araştırmaya göre selfie ölümlerinin yaklaşık %60'ı 'da yaşandı.

Selfie tutkusu tehlikeli boyutta

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Türk araştırmacılar selfie ölümlerindeki sebepleri ortaya çıkardı!
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