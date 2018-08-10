Türk araştırmacılar selfie ölümlerindeki sebepleri ortaya çıkardı!

Türk araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma selfie çekimlerinde meydana gelen ölümlerin sebeplerini içeriyor. 2013 Aralık ayından 2017 Ocak ayına kadar medyaya yansıyan olayları kapsayan araştırmaya göre selfie yaralanmalarının çoğunluğu düşmeden, ölümler ise boğulmadan kaynaklanıyor.

SELFIE ÖLÜMLERİNİN SEBEPLERİ

Rus bir adam el bombasıyla poz vermek isterken ölmüş, 2016'da ise Çin'de bir turist büyük bir deniz memelisi tarafından suyun altına çekilmiş ve ölmüştü.

Dünya genelinde selfie ile ilişkili ölümlerin nedenleri şu şekilde:

Boğulma - 57

Düşme - 27

Tren kazası - 18

Ateşli silah - 8

Elektrik çarpması - 7

Kamyon kazası - 7

Hayvan saldırısı - 4

Patlama - 3

Motosiklet kazası - 1

Sıcak su yanığı - 1

Bazı ülkelerde "daha güvenli selfie" kampanyaları düzenlendi. Başka bir araştırmaya göre selfie ölümlerinin yaklaşık %60'ı Hindistan'da yaşandı.