Vestel Venüs Z30 açıklandı (İşte özellikleri ve fiyatı)

Vestel bugün IFA 2018 etkinliğinde gerçekleştirdiği basın etkinliğinde yeni akıllı telefon modellerini açıkladı. Bu modellerin başında ise Venüs Z30 geliyor. Vestel Venüs Z30 modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Dev ekranıyla dikkat çeken bu modelde, 6.18 inç Incell teknolojili, 19:9 ekran görüntü oranına sahip FHD+ (1080 x 2246) çözünürlüklü ekran bulunuyor. Bunun yanı sıra cihazda 2.5 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli MediaTek 6763T işlemci bulunuyor. Bu işlemci ise 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile destekleniyor. Ayrıca telefonda MicroSD kart girişi de var.

?VESTEL VENÜS Z30 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Ortaya çıkan ilk bilgilere göre, Vestel Venüs Z30 modeli, Ekim ayının ortasında satışa çıkacak. Vestel Venüs Z30 fiyatı ise henüz açıklanmadı.

VESTEL VENÜS Z30 ÖZELLİKLERİ

İşlemci: MediaTek 6736T – 2.5 GHz – 8 çekirdek

RAM: 4 GB

Hafıza: 64 GB + MicroSD

Ekran: 6.18 inç – Incell – 19:9 görüntü oranı

Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2246

Arka kamera: 16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu

Ön kamera: 16 Megapiksel – FaceID – Bokeh modu

İşletim sistemi: Android Oreo

Bağlantı: USB Type-C, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0

Güvenlik: Parmak izi okuyucu, FaceID

Batarya: 3300 mAh