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açıklandı (İşte özellikleri ve fiyatı)

bugün merakla beklenen yeni akıllı telefonlarını açıkladı. Bunların başında ise geldi. İşte Vestel Venüs Z30 özellikleri ve fiyatı.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 13:33
Vestel Venüs Z30 açıklandı (İşte özellikleri ve fiyatı)

bugün IFA 2018 etkinliğinde gerçekleştirdiği basın etkinliğinde yeni akıllı telefon modellerini açıkladı. Bu modellerin başında ise geliyor. Vestel Venüs Z30 modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Dev ekranıyla dikkat çeken bu modelde, 6.18 inç Incell teknolojili, 19:9 ekran görüntü oranına sahip FHD+ (1080 x 2246) çözünürlüklü ekran bulunuyor. Bunun yanı sıra cihazda 2.5 GHz saat hızına sahip 8 çekirdekli MediaTek 6763T işlemci bulunuyor. Bu işlemci ise 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ile destekleniyor. Ayrıca telefonda MicroSD kart girişi de var.

?VESTEL VENÜS Z30 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Ortaya çıkan ilk bilgilere göre, Vestel Venüs Z30 modeli, Ekim ayının ortasında satışa çıkacak. Vestel Venüs Z30 fiyatı ise henüz açıklanmadı.

VESTEL VENÜS Z30 ÖZELLİKLERİ

İşlemci: MediaTek 6736T – 2.5 GHz – 8 çekirdek
RAM: 4 GB
Hafıza: 64 GB + MicroSD
Ekran: 6.18 inç – Incell – 19:9 görüntü oranı
Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2246
Arka kamera: 16 Megapiksel + 2 Megapiksel True Tone Dual Led flaş – Bokeh modu
Ön kamera: 16 Megapiksel – FaceID – Bokeh modu
İşletim sistemi: Android Oreo
Bağlantı: USB Type-C, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0
Güvenlik: Parmak izi okuyucu, FaceID
Batarya: 3300 mAh

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Vestel Venüs Z30 açıklandı (İşte özellikleri ve fiyatı)
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