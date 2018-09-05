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, , ve ’u geride bıraktı

“Universum 2018 ’nin Öğrenci ve Çalışan Y Kuşağı İçin En Çekici İşverenler Araştırması” sonuçları açıklandı. , , ve ’u geride bırakarak ilk sıradaki yerini korudu.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 10:05
ASELSAN, Google, Apple ve Microsoft’u geride bıraktı

, bir yıl önce yapılan araştırmada da Mühendislik/IT alanında en çok beğenilen şirket olmuştu. Universum tarafından 61 ülkede 1,8 milyon genç ile yapılan En Çekici İşveren Araştırmalarının ayağı, altıncı yılında 46 üniversiteden 41.117 öğrenci ve ortalama üç yıldır iş hayatında olan 13.116 genç profesyonelden edinilen bilgiler ile hazırlandı. Araştırma, Harvard Business Review Türkiye Dergisinin Eylül sayısında yayınlandı.

"EN ÇOK ÇALIŞILMAK İSTENEN ŞİRKETİ OLMAK GURUR VERİCİ"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, araştırmayı şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen şirketi olmak gurur verici ama aynı zamanda bu onurun getirdiği bir sorumluluk var. Sadece Türkiye'nin en parlak gençlerini ASELSAN'a çekmek değil, aynı zamanda onların aşkla, sorumlulukla çalışacağı bir iklim yaratmak, sorumluluk hissettirmek ve her ASELSAN çalışanının, bu kültürün önemli bir mimarı olduğunun farkında olmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. ASELSAN'da olmaktan gurur ve mutluluk duyan çalışanlarımız en güvenilir marka elçilerimizdir. İnsanı kaynak olarak görmekten ziyade bir kıymet olarak görüyor ve tüm çalışanlarımıza kıymetli oldukları duygusunu yerleştirmeye çalışıyoruz.

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ASELSAN, Google, Apple ve Microsoft’u geride bıraktı
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