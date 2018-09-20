LG G7 ThinQ incelemesi

LG G7, 2018 model bir amiral gemisi modelinde olan her şeye sahip. Ön ve arka yüzeyi Gorilla Glass 5 ile korunurken, kenarları ise metal bir çerçeve sarıyor. Sağlam bir yapıda olduğunu hissettiriyor, elden kaymıyor. Telefon ne hafif ne de ağır, normal bir ağırlığa sahip. IP68 sertifikasına sahip, yani suya ve toza dayanıklı.

LG, son dönemdeki çentik modasına uymuş durumda. Cihazın ekranında iPhone X veya Huawei P20'deki gibi çentik yer alıyor. Piyasaya sürülen birçok telefonda artık bu özelliği görüyoruz. Çentik içinde ön kamera ve çeşitli sensörler var. Bununla birlikte LG G7'nin çentiği gizlenebiliyor. Buna ikinci ekran özelliği deniliyor, uygulamalarda renk ve köşelerin nasıl görüneceğini ayarlayabilirsiniz.

Cihazın arkasında çift arka kamera ve hızlı çalışan parmak izi okuyucusu var. Güç düğmesi ise sağ tarafa alınmış durumda. Sol tarafta ses kontrol düğmeleri ve Google Asistan düğmesi var. Kamera açıkken bu düğme devre dışı kalıyor. LG, Google Asistan düğmesine farklı bir işlev atama seçeneğine yer vermemiş, ama isterseniz bu düğmeyi pasif hale getirebilirsiniz. Gerçi bu tuş, yanlışlıkla basmaya karşı ses tuşlarının biraz daha altına konumlandırılmış.

EKRAN NASIL?

LG G7'de 6.1 inç'lik 1440x3120 çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Çentiğe ve sanal tuşlara rağmen kocaman bir ekran bulunuyor. İçerik için bolca alan var. Ekranın sergilediği renkler yeterince doygun. Beyazlar hafif mavimsi bir tona sahip, ancak bu durum rahatsız edici değil. Tabii ki ekran sıcaklığı ve daha doğru bir renk üretimi için de seçenekler bulunuyor.

Parlaklık ise ekranın en dikkat çekici yanı. LG, geleneksel kırmızı, yeşil ve mavi renklere dördüncü bir beyaz alt piksel eklemiş. Böylece LG G7'nin parlaklığı yüksek seviyelere çıkabiliyor. Telefonun ekranı böylelikle parlak Güneş ışığı altında bile rahatça görünüyor.