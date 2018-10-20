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uygulamasını resmen duyurdu!

'ın lere özel geliştirdiği işletim sistemi 'un uygulama yelpazesi her geçen gün genişliyor. Son olarak , Wear OS için geliştirdiği bağımsız bir uygulamanın artık ücretsiz olarak indirilebileceğini duyurdu. Ayrıca, bu uygulama Kasım ayından itibaren Fossil Gen 4 ve Michael Kors Access Runway akıllı saatlere otomatik olarak yüklenecek.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 11:55
Spotify Google Wear OS uygulamasını resmen duyurdu!

kullanıcıları artık şarkılarına akıllı telefonlarına ihtiyaç olmadan kolayca ulaşabiliyor.

Aynı şekilde çalma listelerini görüntülemek, müziği oynatmak, duraklatmak ve sonraki parçaya geçmek kolayca gerçekleştiriliyor.

LİSTEYE KOLAYCA KAYIT ETME İMKANI VAR

Spotify kullanıcılarının beğeneceği bir diğer özellik ise, dinledikler şarkıyı saat ekranındaki kalp simgesine dokunarak kolayca listelerine edebilmesi.

Bu sayede hareket halinde beğenilen bir şarkı kolayca listeye dahil edilebiliyor.

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Spotify Google Wear OS uygulamasını resmen duyurdu!
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