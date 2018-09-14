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kullananlar dikkat! Telefona indirilen şarkılarda değişiklik yapıldı

Popüler müzik hizmeti, telefona indirebileceğiniz şarkı sayısı konusunda önemli bir değişiklik yaptı.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 11:30
Spotify kullananlar dikkat! Telefona indirilen şarkılarda değişiklik yapıldı

, beş cihaza indirebileceğiniz şarkı sayısını cihaz başına 10.000'e yükseltti. Bu sayı daha önce 3.333 idi. 'un haberine göre bu kapasite artışı, uygulamanın yeni sürümüyle birlikte geldi. Spotify bir müzik akış hizmeti olsa da Premium üye olduğunuz sürece şarkıları indirip, olarak çalmanıza izin veriyor. Böylece bağlantısının iyi olmadığı yerlerde veya mobil veri kullanmak istemediğiniz zaman şarkıları telefonunuza indiriyorsunuz.

FORUMLARDA TARTIŞMA KONUSU OLDU

3.333 şarkı yeterli gibi görünse de, Spotify'daki birçok forum gönderisi, bu kısıtlamanın çok düşük olduğunu söylüyor. Toplam 50.000 şarkının herkesi memnun edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak en azından Spotify'ın kendi topluluğuna kulak verdiğini görüyoruz. Şarkı limitine ulaştığınızda kitaplığınızdaki şarkıları kaldırıp, yenileriyle değiştirebiliyorsunuz.

Spotify'ı denemek istiyorsanız, müziklere erişmenize izin veren ancak reklamlarla sinirinizi bozan ücretsiz bir deneme sürümü bulunuyor. (Hürriyet)

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Spotify kullananlar dikkat! Telefona indirilen şarkılarda değişiklik yapıldı
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