Spotify kullananlar dikkat! Telefona indirilen şarkılarda değişiklik yapıldı

Spotify, beş cihaza indirebileceğiniz şarkı sayısını cihaz başına 10.000'e yükseltti. Bu sayı daha önce 3.333 idi. Rolling Stone'un haberine göre bu kapasite artışı, uygulamanın yeni sürümüyle birlikte geldi. Spotify bir müzik akış hizmeti olsa da Premium üye olduğunuz sürece şarkıları indirip, çevrimdışı olarak çalmanıza izin veriyor. Böylece internet bağlantısının iyi olmadığı yerlerde veya mobil veri kullanmak istemediğiniz zaman şarkıları telefonunuza indiriyorsunuz.

FORUMLARDA TARTIŞMA KONUSU OLDU

3.333 şarkı yeterli gibi görünse de, Spotify'daki birçok forum gönderisi, bu kısıtlamanın çok düşük olduğunu söylüyor. Toplam 50.000 şarkının herkesi memnun edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak en azından Spotify'ın kendi topluluğuna kulak verdiğini görüyoruz. Şarkı limitine ulaştığınızda kitaplığınızdaki şarkıları kaldırıp, yenileriyle değiştirebiliyorsunuz.

Spotify'ı denemek istiyorsanız, müziklere erişmenize izin veren ancak reklamlarla sinirinizi bozan ücretsiz bir deneme sürümü bulunuyor. (Hürriyet)