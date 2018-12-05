Samsung Nijerya, iPhone'dan Tweet atıp Note 9 reklamı yaptı!

Samsung Nijerya'nın resmi Twitter hesabı, Galaxy Note9'un Super AMOLED ekranını öven bir tweet paylaştı, ancak çok önemli bir farkla: tweet bir iPhone kullanılarak gönderilmişti. Bunu fark eden Marques Brownlee, nam-ı diğer MKBHD de kendini alıkoymayarak bunu takipçileriyle paylaştı.

TWEET'LE BİRLİKTE HESAP DA SİLİNDİ!

MKBHD'nin belirtmesinden sonra tweet'in silinmesinin yanı sıra hesabın kendisi de silindi. SamsungMobileNG adresinde bulunan hesap, şu anda erişilemez durumda. İronik olan şey ise, iPhone XS Max'ın OLED ekranının Samsung Galaxy Note9'dakinden genel olarak daha iyi görülüyor olması.

Her ne kadar benzer hatayı sadece Samsung Nijerya yapmış gibi görünse de, geçtiğimiz ay Samsung Arabistan da iPhone kullanarak bir tweet göndermiş; Gal Gadot da Huawei reklamını bir iPhone'dan yapmıştı. (WebTekno)