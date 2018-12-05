Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Samsung Nijerya, iPhone'dan Tweet atıp Note 9 reklamı yaptı!

Nijerya, 'dan atıp Note 9 reklamı yaptı!

Bu hafta sonu, "'lardan atılan vakalarının" en sonuncusuyla karşılaştık. Bu kez , Note9 reklamını iPhone için Twitter kullanarak attı.

Giriş Tarihi: 5.12.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 12:22
Samsung Nijerya, iPhone'dan Tweet atıp Note 9 reklamı yaptı!

Samsung Nijerya'nın resmi Twitter hesabı, Galaxy Note9'un Super AMOLED ekranını öven bir tweet paylaştı, ancak çok önemli bir farkla: tweet bir iPhone kullanılarak gönderilmişti. Bunu fark eden Marques Brownlee, nam-ı diğer MKBHD de kendini alıkoymayarak bunu takipçileriyle paylaştı.

TWEET'LE BİRLİKTE HESAP DA SİLİNDİ!

MKBHD'nin belirtmesinden sonra tweet'in silinmesinin yanı sıra hesabın kendisi de silindi. SamsungMobileNG adresinde bulunan hesap, şu anda erişilemez durumda. İronik olan şey ise, iPhone XS Max'ın OLED ekranının Samsung Galaxy Note9'dakinden genel olarak daha iyi görülüyor olması.

Her ne kadar benzer hatayı sadece Samsung Nijerya yapmış gibi görünse de, geçtiğimiz ay Samsung Arabistan da iPhone kullanarak bir tweet göndermiş; Gal Gadot da Huawei reklamını bir iPhone'dan yapmıştı. (WebTekno)

Bu ayarı değiştirin! Birisi sizi aradığında bakın ne oluyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsung Nijerya, iPhone'dan Tweet atıp Note 9 reklamı yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN