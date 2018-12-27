Elon Musk: Supercharger ağı Türkiye’ye uzanacak

Musk, attğı twitte İrlanda'nın bazı bölgelerinin Supercharger'a ihtiyacı olduğu twine yanıt olarak, "Supercharger ağı gelecek yıl Avrupa'nın %100'ünü kaplayacak şekilde genişleyecek. İrlanda'dan Kiev'e, Norveç'ten Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.

HIZLI ŞARJ UYUMLU PORTLARLA DONATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Tesla Model 3'ün Avrupa versiyonunun Kombine Şarj Sistemi (CCS) hızlı şarj uyumlu portlarla donatılacağını açıklamıştı. Daha önce Türkiye'deki yatırımlarını dondurduğunu açıklayan şirket, Avrupa'daki Tesla sahiplerine Model 3 gelmeden önce kıtadaki mevcut Süper Şarj Cihazlarını CCS sistemiyle yükselteceğini de söyledi.