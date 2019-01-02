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Güneş sistemine en uzak cismi görüntüledi

New Horizons () sondası güneş sisteminin dışında bilinen sınırların ötesinde yeni bir uzay cismini görüntüledi.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 15:29
NASA Güneş sistemine en uzak cismi görüntüledi

Eski Yunanlılar ve Romalılar, bilinen dünyanın sınırlarının hemen ötesinde gizlenmiş en uzak yere Ultima Thule adını vermişlerdi. Bilim insanları da bu kaya parçacığına 'Ultima Thule' ismini verdi.

30 yıl önce keşfedilen ve Kupier Kuşağı olarak bilinen Dünya'ya ve Güneş sistemine en uzak bölgeden bu sabah sinyal alan NASA çalışanları, insanlık tarafından keşfedilen en uzak kaya parçasını görüntülemeyi başardı.

İKİ KÜÇÜK GEZEGEN OLDUĞUNA İNANILIYORDU

Başlangıçta, Ultima Thule'nin birbirlerinin etrafındaki yörüngeye kilitlenmiş "iki" küçük gezegen olduğuna inanılıyordu. Yeni Ufuklar tarafından çekilen resimlerin analizi bunun böyle olmadığını gösteriyor. NASA "Kuiper Belt nesnesi bir bowling labutuna benzeyen kendi etrafında dönen, yaklaşık 20'ye 10 mil boyutlarında bir şekle sahip olabilir" açıklamasını yaptı.

Dünyadan yaklaşık 6.5 milyar kilometre uzaklığında olan kaya parçası, güneş sisteminin nasıl oluştuğu ile ilgili bilgi verebilir.

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NASA Güneş sistemine en uzak cismi görüntüledi
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