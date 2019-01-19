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Bu otomobili hackleyen sahibi olacak!

'ın şirketi , isimli aracı konusunda oldukça iddialı! Hackathon yarışmaları düzenleyerek güvenlik açıklarını bulmaya çalışan Tesla, Model 3 isimli aracını hacklemeyi başarabilene aracı hediye edecek.

Giriş Tarihi: 19.1.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 11:34
Bu otomobili hackleyen Tesla Model 3 sahibi olacak!

Otonom araç pazarında rekabet giderek artarken, akıllı araç üretiminde dünya devleri çalışmalarına hız vermiş durumda. Akıllı araçların güvenilirliğini de test eden üreticiler, bunun için en fazla hackathon yarışmaları düzenliyor ve güvenlik açıklarını bulmaya çalışıyor. Bu markalardan biri de Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla.

Tesla'dan yapılan duyuruda Model 3 isimli aracı hacklemeyi başarana, ödül verileceği belirtildi. Firmanın ödülü ise söz konusu araç olacak.

AÇIKLAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Eğer Tesla Model 3 hacklenirse, firma aracın açıklarını tespit edecek ve bu açıkları kapatmak için çalışmalara başlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tesla Araç Yazılımı Başkan Yardımcısı Daid Lau, "Otomobillerimizi en yüksek güvenlik standartları çevresinde geliştiriyoruz. Bu doğrultuda güvenlik düzeyi araştırma toplulukları ile olan çalışmalarımız bizim için sistemimizi mükemmelleştirmek için oldukça önem taşıyor" ifadelerini kullandı. (CNN Türk)

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Bu otomobili hackleyen Tesla Model 3 sahibi olacak!
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