"Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu

Teksas'ın Van Horn bölgesinden gerçekleştirilen fırlatmayla 10 dakika süren seyahatte 106 kilometre yüksekliğe çıkan uzay aracı aynı bölgenin yakınındaki çöle paraşütle başarılı iniş gerçekleştirdi.

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Blue Origin'in fırlatma öncesi paylaştığı videoda Shatner, "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü." sözleriyle duygularını ifade etmişti.