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Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:08

Yöneticinin sesini taklit ederek 35 milyon dolar çaldılar! Deepfake teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıktı

Yöneticinin sesini taklit ederek 35 milyon dolar çaldılar! Deepfake teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıktı

Deepfake teknolojisi yıllar içinde inanılmaz hale geldi. Mesela geçtiğimiz günlerde Justin Bieber, bir videodan dolayı Tom Cruise'a laf atmıştı. Fakat Tom Cruise aslında gerçek değildi ve Deepfake ile hazırlanmıştı. Diğer yandan Deepfake tartışmaların da odağında olan bir teknoloji. Bazı insanlar Deepfake'i suç amaçlı kullanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde 35 milyon dolarlık hırsızlığın, Deepfake ile yapıldığı ortaya çıktı.

Forbes'ın haberine göre dolandırıcılar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir bankadan, sahte ses kullanarak 35 milyon dolar çaldı. Ortaya çıkan mahkeme belgeleri, suçluların banka yetkililerini kandırmak için, bir şirket yöneticisinin sesini yapay zeka ile taklit ettiği belirtiliyor.

Habere göre sözde sahte şirket yöneticisi, şirketin bir satın alma yapmakta olduğunu ve bunun için paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bankanın müdürü ve diğer yetkili daha önceden şirket yöneticisiyle görüştüğü ve çalıştığı için sesi tanıyor. Bu nedenle sahte sesi, gerçek kişi sanıyorlar. Milyonlarca doların suçluların hesaplarına gönderilmesine izin veriyorlar.

Mahkeme belgelerinde, yetkililerin, ABD merkezli bir bankaya aktarılan yaklaşık 400 bin dolarlık paranın peşine düştüğü ve bu yüzden ABD'li güvenlik yetkililerinden yardım istendiği belirtiliyor. Dubai'deki güvenlik güçleri, dolandırıcılık operasyonunun Deepfake ile gerçekleştiğini ve en az 17 kişinin bu dolandırıcılık olayında yer aldığını belirtti. Paralar ise dünyanın dört bir yanındaki bankalara gönderildi.

Deepfake sesle yapılan bu banka hırsızlığı dünyadaki ilk olay değil. The Wall Street Journal'a göre 2019'da suçlular, bir yöneticinin sesini taklit ederek, 243 bin dolar çaldı.

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Yöneticinin sesini taklit ederek 35 milyon dolar çaldılar! Deepfake teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıktı
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