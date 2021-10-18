Yöneticinin sesini taklit ederek 35 milyon dolar çaldılar! Deepfake teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıktı

Habere göre sözde sahte şirket yöneticisi, şirketin bir satın alma yapmakta olduğunu ve bunun için paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bankanın müdürü ve diğer yetkili daha önceden şirket yöneticisiyle görüştüğü ve çalıştığı için sesi tanıyor. Bu nedenle sahte sesi, gerçek kişi sanıyorlar. Milyonlarca doların suçluların hesaplarına gönderilmesine izin veriyorlar.