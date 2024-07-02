1 milyar dolarlık Türkiye animasyon pazarı, genç aktörlerle büyüyecek

Enhancer projesi kapsamında hayata geçirilen 'ENHANCER Animasyon Hackathonu'; animasyon alanına ilgi duyan gençleri Bilişim Vadisi'nde bir araya getirdi. Etkinlik için başvuru yapan 200 takımdan elemeler sonucu finale kalan 26 takım, düzenlenen etkinlikte sektörün önde gelen isimlerini dinleme fırsatı buldu. 40 saat mentorluk desteği alan takımlar, 'animasyon pozlama prensipleri', 'teknik zamanlama' ve 'fikir – senaryo' olmak üzere 3 farklı kategoride jüri karşısına çıkarak, toplam 15 bin Euro değerinde hediye çeki kazandı. Kazanan takımlar: 1. kategoride; Takım21'de; Üveyis Turan, Simay Taşbaşı, Batuhan Mestan birinci, Takım3'de; Şeyma Altıparmak, Beyzanur Kahraman, Muhammed Hamza Özcan ikinci, Takım1'de; Yaser Koresh, Yasemin Kaş, Merve Alptekin, Eyas Jaafar üçüncü ve Takım19'da; Sinan Tarık Sakarya, Melisa Dindar, Fatih Eren Kalaman Mansiyon ödülünün, 2. kategoride; Takım22'de; Muhammed Behlül Yarar, Yunus Efe Ersöz birinci, Takım15'de; Tarkan Kubilayhan Ertuğrul ikinci, Takım23'de;Muhammed Beşar Svar, Aya Svar üçüncü ve Takım18'de; Yasin Özçelik, Seyyit Murat Seçilmiş Mansiyon ödülünün, 3. kategoride ise; Takım7'de;Elif Bilge Hamza, Zeynep Topuz, Bahadır Hamza Nacar birinci, Takım9'da;Efe Aydemir, Alperen Aydemir ikinci, Takım8'de;Yasin Karaca, Halil Karaca üçüncü, Takım20'de ise; Ahmet Şergi, Feyza Bezen, Berke Ermiş, Ruba Salah mansiyonun ödülünün sahibi oldu.

Etkinlikte konuşan ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, yenilikçi sektörlerde büyümeye dikkat çekti. Yapanoğlu: "Avrupa Birliği finansmanıyla toplamda 32,5 milyon euro bütçeyle yürütülen projelerde, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi içinde büyümesi ve yenilikçi sektörlerin hız kazanarak ilerlemesi amaçlanıyor.

"İTHAL EDİLEN ANİMASYON HİZMETLERİ ARTIK TÜRKİYE ÜRETİLİYOR"

Projelerin temelde girişimcilik kapasitelerinin arttırılmasını hedeflendiği vurgulayan Pınar Yapanoğlu: "Animasyon sektörü dünyada büyük bir ivme kazandı. Bugün sektör 400 milyar dolarlık potansiyele sahip. Haliyle Türkiye de bu yönde hızla gelişim gösteriyor. Türkiye için şu anda 1 milyar dolarlık bir büyüklükten söz edebiliriz ve biz de sektöre katkıda bulunmak istiyoruz." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının animasyon sektörü için önemli ar-ge destekleri olduğuna dikkat çeken Yapanoğlu, "Üniversitelerin de içinde bulunduğu bu teknoloji ekosisteminde, teknoparklar ve verilen desteklerle yeniden doğan girişimciler ve girişimci olmak isteyenlere çok büyük destekler sağlıyor. Daha önceki yıllarda yurt dışından ithal edilen animasyon hizmetleri artık Türkiye'de çok rahat üretiliyor." dedi.