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Dünyaca ünlü yönetmen , 'ya geldi

55. için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen , pazarda mekan keşfine çıktı

İHA Uluslararası Antalya Film Festivali Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 12:27
Dünyaca ünlü yönetmen Bela Tarr, Antalya'ya geldi

Dünyaca ünlü Macar yönetmen , 55. UluslararaAntalyalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Film Forum'a özel bir atölye düzenlemek üzere Antalya'ya geldi. Bela Tarr tarafından seçilen 12 katılımcı, ilk kez usta yönetmenle buluştu. için atölye çalışmalarına başlayan ünlü yönetmen ve 12 katılımcı proje geliştirme toplantılarının ardından yapacakları çekimler için Antalya'nın semt pazarlarında mekan keşfine çıktı. Kaleiçi gibi turistik bölgeleri de atölye katılımcılarıyla dolaşan Tarr, 3 Ekim'e kadar sürecek atölye süresince yeni nesil yönetmenlerin sanatsal yaklaşımlarına mentorluk yapacak ve finalistlerle kısa film çekecek.

55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

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Dünyaca ünlü yönetmen Bela Tarr, Antalya'ya geldi
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