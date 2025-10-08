AB Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya’yı Avrupa’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı | Video 08.10.2025 | 15:20 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus insansız hava araçlarının (İHA) hava sahası ihlallerine değinerek, "Bu, rastgele bir taciz değil, Ukrayna’ya olan desteğimizi zayıflatmayı amaçlayan tutarlı ve giderek tırmanan bir kampanyadır. Artık bunun adını koymanın zamanı geldi. Bu, bir hibrit savaştır" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Strasbourg şehrindeki Avrupa Parlamentosu'nda, Rus insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirilen hava sahası ihlalleri konusunda gerçekleştirilen oturumda parlamento üyelerine hitap etti. Von der Leyen, son dönemde İHA'ların karıştığı olaylar ve hava sahası ihlallerinin Avrupa'nın bir hibrit savaşla karşı karşıya olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, AB'nin "İHA duvarı" gibi tedbirlerle bu duruma karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

"ARTIK BUNUN ADINI KOYMANIN ZAMANI GELDİ. BU BİR HİBRİT SAVAŞTIR"

Ursula Von der Leyen yaptığı konuşmada, "Bu büyüyen bir tehdidin endişe verici gidişatının bir parçasıdır. Birliğimiz genelinde denizaltı kabloları kesildi, havalimanları ve lojistik merkezler siber saldırılarla felç edildi, seçimler kötü niyetli etki kampanyalarının hedefi haline geldi. Bu olaylar, inkar edilebilirlik sınırları içinde kalabilecek şekilde hesaplanmış eylemlerdi. Bu, rastgele bir taciz değil, vatandaşlarımızı huzursuz etmeyi, kararlılığımızı sınamayı, birliğimizi bölmeyi ve Ukrayna'ya olan desteğimizi zayıflatmayı amaçlayan tutarlı ve giderek tırmanan bir kampanyadır. Artık bunun adını koymanın zamanı geldi. Bu, bir hibrit savaştır. Ve biz bunu son derece ciddiye almak zorundayız" dedi.

"Hala şüphe duyanlar olup bitenlere baksın" diyen AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Tek bir olay, hata olabilir. İki olay, tesadüf olarak değerlendirilebilir. Ama üç, beş, on olay, artık Avrupa'ya karşı kasıtlı ve hedeflenmiş bir gri bölge kampanyasıdır. Avrupa buna yanıt vermelidir. Her olayı soruşturmalı ve sorumluluk atfetmekten kaçınmamalıyız. Çünkü topraklarımızın her santimetrekaresi korunmalı ve güvende olmalıdır" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'DAN ÖĞRENEBİLECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Bunun için Avrupa'nın uygun maliyetli ve amacına uygun bir sisteme ihtiyacı olduğunu söyleyen Von der Leyen, "Hızlı tespit, hızlı önleme ve gerektiğinde hızlı bir şekilde etkisiz hale getirebilme eylemleri için uygun bir sisteme ihtiyacımız var. Bu alanda Ukrayna'dan öğrenebileceğimiz çok şey var" ifadelerini kullandı.

"İHA duvarı"nın Avrupa'nın modern savaşın gereklerine verdiği cevap olduğunu vurgulayan Von der Leyen, İHA duvarı girişiminin nispeten ucuz ve seri üretilmiş İHA'ları düşürmenin ötesinde Avrupa Birliği'nin sınırlarını doğal afetler, suç, silah haline getirilmiş göç ve Rusya'nın gölge filosu gibi tehditlerden de koruyacağını söyledi.