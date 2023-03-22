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Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video

Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi öldü | Video

22.03.2023 | 13:12

Afganistan ve Pakistan’ı vuran 6.5 büyüklüğündeki depremde 12 kişi hayatını kaybetti, 204 kişi yaralandı.

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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinin Hindukuş bölgesinde meydana gelen ve çevre ülkelerde de hissedilen 6.5 büyüklündeki depremde bilanço artıyor. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman Amrakhel, ülkenin 34 ilinde hissedilen depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Depremden etkilenen Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde, can kaybı sayısının 9'a yükseldiği, 160 kişinin de yaralandığı belirtildi. Eyalette en az 19 evin hasar gördüğü açıklanırken, depremin Lahor, İslamabad, Rawalpindi, Quetta, Peşaver, Kohat ve Lakki Marwat gibi birçok kentte hissedildiği öğrenildi. Telefon hatlarının da hasar gördüğü Pakistan'da bir otoyol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, afet kurumlarına acil durum önlemlerinin alınması talimatı verdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Hindukuş dağlık bölgesi olan depremin yerin 187 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise depremin Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da hissedildiği belirtilmişti.

Afganistan'ın doğusundaki Paktika vilayetinde geçtiğimiz yıl Haziran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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