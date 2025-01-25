Aksa Tufanı Operasyonu’na işte böyle imza attı! Şehit Hamas lideri Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı | Video

Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinvar’ın Gazze’de savaş alanından daha önce hiç görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı. El Cezire televizyonu tarafından hazırlanan belgeselde Sinvar’ın Gazze’nin farklı noktalarında çekilen görüntüleri yer alırken El Kassam Tugayları’nın 7 Ekim 2023’te İsrail’e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’na imza attığı anlar da ilk kez görüldü. İşte şehit Sinwar’ın daha önce görülmemiş görüntüleri…