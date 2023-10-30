Video Dünya Dünya, Gazze için ayakta | Video
Dünya, Gazze için ayakta | Video

Dünya, Gazze için ayakta | Video

30.10.2023 | 09:44

İşgalci İsrail'in saldırılarına karşı dünyanın dört bir yanında Filistin için destekler katlanarak devam ediyor. Amerikalı Yahudiler New York’taki tren garını işgal ederek “ateşkes” çağrısı yaptı. İngiltere'de Londra Köprüsü'nde binlerce kişi İsrail'in soykırımını protesto etti. Paris’te sokaklara çıkan vatandaşlar, “Gazze, Paris seninle”, “Soykırımı durdurun” diye sloganlar attı

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