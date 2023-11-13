Gazze'de İsrail katliamının 38. günü | Video
Gazze 38 gündür ateş altında. Katil İsrail'in hedefi hastaneler. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu aktardı..
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