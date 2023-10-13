Gazze'den dünyaya mesaj: "Çocuklarımız kadınlarımız ölüyor korkmuyoruz! Ümmet bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz" | Video

İsrail'in bombalarıyla yerle bir olan Gazze'nin enkazından her gün onlarca çocuğun cesedi çıkarılıyor. Şehirde elektrik ve su kesildi. 1537 kişi hayatını kaybetti. İsrail zulmünün altındaki bir Filistinli ise Gazze'den dünyaya böyle haykırdı. "Çocuklarımız ve kadınlarımız ölüyor. Yemin ederim korkmuyoruz" diyen Filistinli, " Allah şahit olsun yemin ederim ümmetin bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz." ifadelerini kullandı.